Взятым в плен в ЛНР белорусским наемникам может грозить смертная казнь

Захваченным в плен в Луганской Народной Республике (ЛНР) белорусским наемникам может грозить смертная казнь. Об этом сообщил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

"В случае, если установится в ходе следствия, что захваченные наемники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать туда, а там — смертная казнь", — пояснил чиновник.

Ранее стало известно о захвате диверсионно-разведывательной группы, состоящей из шести-семи белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске.

Напомним, Верховный суд ДНР приговорил к высшей мере наказания трех наемников (двух британцев и марокканца), участвовавших в военных действиях на стороне Украины. Все трое подали на обжалование в апелляционном порядке. В случае отклонения апелляций иностранных наемников будет ждать расстрел, заявил глава ДНР Денис Пушилин.