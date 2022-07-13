13 Июля 2022
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Политика ДНР и ЛНР
ЛНР, флаг (2017) | Фото:

Взятым в плен в ЛНР белорусским наемникам может грозить смертная казнь

Захваченным в плен в Луганской Народной Республике (ЛНР) белорусским наемникам может грозить смертная казнь. Об этом сообщил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

"В случае, если установится в ходе следствия, что захваченные наемники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать туда, а там — смертная казнь", — пояснил чиновник.

Ранее стало известно о захвате диверсионно-разведывательной группы, состоящей из шести-семи белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске.

Напомним, Верховный суд ДНР приговорил к высшей мере наказания трех наемников (двух британцев и марокканца), участвовавших в военных действиях на стороне Украины. Все трое подали на обжалование в апелляционном порядке. В случае отклонения апелляций иностранных наемников будет ждать расстрел, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Теги: лнр, наемники, смертная казнь



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