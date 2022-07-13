13 Июля 2022
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Экономика В России
Бумага А4 (2022) | Фото: Накануне.RU

В Минпромторге заявили о вреде для глаз ослепительно белой бумаги

В Минпромторге России заявили о пользе для здоровья импортозамещенной бумаги, которая теперь производится в стране без импортных отбеливателей и получается желтоватой и сероватой.

"Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека", - цитирует РИА Новости замглавы министерства Олега Бочарова. Решение производить более дешевую небеленую бумагу чиновник назвал "серьезным маневром" целлюлозно-бумажной промышленности.

Теги: минпромторг, бумага, отбеливатель, импортозамещение



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