13 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловские дети смогут до семи лет бесплатно ездить на электричке

В Свердловской области увеличен возраст детей, которым предоставляется бесплатный проезд в электричках. Теперь такой привилегией обладают дети до семи лет, тогда как раньше было до пяти. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

"Губернатор Евгений Куйвашев поручил Региональной энергетической комиссии закрепить документами решение о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет. Соответствующее постановление принято РЭК 13 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, что бесплатный проезд детей в пригородном железнодорожном транспорте компенсируется перевозчикам из областного бюджета.

Теги: электричка, бесплатный проезд, дети



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