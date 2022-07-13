Свердловские дети смогут до семи лет бесплатно ездить на электричке

В Свердловской области увеличен возраст детей, которым предоставляется бесплатный проезд в электричках. Теперь такой привилегией обладают дети до семи лет, тогда как раньше было до пяти. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

"Губернатор Евгений Куйвашев поручил Региональной энергетической комиссии закрепить документами решение о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет. Соответствующее постановление принято РЭК 13 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, что бесплатный проезд детей в пригородном железнодорожном транспорте компенсируется перевозчикам из областного бюджета.