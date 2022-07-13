"Мегионнефтегаз" определил целевиков среди выпускников югорских школ

"Славнефть-Мегионнефтегаз" подвел итоги традиционного конкурса аттестатов. За счет средств предприятия в этом году к обучению в ведущих российских вузах приступят еще 13 выпускников югорских школ.

Победители конкурса успешно преодолели строгий отбор, учитывающий результаты ЕГЭ, средний балл аттестата, участие в предметных олимпиадах, творческие достижения, а также итоги очного интервью.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, конкурс аттестатов – одно из направлений программы "Мегионнефтегаза" по формированию кадрового резерва. Ежегодно ряды мегионских нефтяников пополняют молодые геологи, инженеры, математики, химики, специалисты в области управления и безопасности производства. В число наиболее востребованных специальностей в этом году вошло IT-направление.

"Как представители отрасли, работающей на стыке науки и производства, считаем крайне важным поддержать выпускников школ на этом ответственном этапе их жизни. В нефтедобыче с каждым годом возрастает потребность в специалистах, обладающих широким спектром профессиональных компетенций: это не только геология и разработка, но и экономика, а также IT. И мы готовы помочь ребятам, которые нацелены на постоянное саморазвитие", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

Уникальный проект предприятие реализует уже более десяти лет. За это время высшее образование при его финансовой поддержке получили свыше ста человек. Целевики проходят обучение в Санкт-Петербургском горном университете, университете нефти и газа им. И. М. Губкина в Москве, Тюменском индустриальном университете и других профильных вузах страны. В период обучения студентам выплачивается корпоративная стипендия, предоставляется место для прохождения учебной и преддипломной практики. По окончании вуза им гарантировано последующее трудоустройство на предприятии.