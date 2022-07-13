Ветераны Тюменской области собрали для Краснодона почти три тонны гуманитарной помощи

Ветераны Тюменской области собрали для Краснодона и Краснодонского района почти 3 тонны гуманитарной помощи, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Машина с грузом отправилась из Тюмени в Краснодон Луганской народной республики 13 июля. Краснодонцы получат от тюменских ветеранов средства для оказания медицинской помощи, предметы личной гигиены, одеяла, подушки, пледы, посуду, продукты питания, питьевую воду.

В Тюменскую областную организацию Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов входит более 200 000 человек. Это 30 городских и районных советов ветеранов.

26 мая депутаты Тюменской областной думы большинством голосов приняли решение "Об оказании гуманитарной помощи и организации сотрудничества с городом Краснодон и Краснодонским районом ЛНР".

1 июня в Краснодон доставили первую партию гуманитарного груза из Тюменской области. 5 июня губернатор Тюменской области Александр Моор и глава администрации Краснодона и Краснодонского района ЛНР Сергей Козенко подписали соглашение о сотрудничестве. Тюменская область приступила также к выполнению дорожных работ на территории подшефной территории.