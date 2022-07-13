Ветераны Тюменской области собрали для Краснодона почти три тонны гуманитарной помощи

13 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Тюменская область Уральский ФО
гуманитарная помощь (2022) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Ветераны Тюменской области собрали для Краснодона почти три тонны гуманитарной помощи

Ветераны Тюменской области собрали для Краснодона и Краснодонского района почти 3 тонны гуманитарной помощи, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Машина с грузом отправилась из Тюмени в Краснодон Луганской народной республики 13 июля. Краснодонцы получат от тюменских ветеранов средства для оказания медицинской помощи, предметы личной гигиены, одеяла, подушки, пледы, посуду, продукты питания, питьевую воду.

В Тюменскую областную организацию Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов входит более 200 000 человек. Это 30 городских и районных советов ветеранов.

гуманитарная помощь(2022)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

26 мая депутаты Тюменской областной думы большинством голосов приняли решение "Об оказании гуманитарной помощи и организации сотрудничества с городом Краснодон и Краснодонским районом ЛНР".

1 июня в Краснодон доставили первую партию гуманитарного груза из Тюменской области. 5 июня губернатор Тюменской области Александр Моор и глава администрации Краснодона и Краснодонского района ЛНР Сергей Козенко подписали соглашение о сотрудничестве. Тюменская область приступила также к выполнению дорожных работ на территории подшефной территории.

Теги: гуманитарная помощь, Краснодон, гуманитарный груз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети