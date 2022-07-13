Росавиация опровергла сообщения о перенесенной главой ведомства операции

Глава Росавиации Александр Нерадько находится на больничном. В пресс-службе ведомства опровергли информацию о том, что он перенес операцию.

В пресс-службе пояснили, что их руководитель проходит курс реабилитации, он на связи и контролирует работу агентства.

Источник РБК уточнил, что Нерадько был госпитализирован 11 июля.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что Нерадько попал в реанимацию после падения с велосипеда. Якобы у чиновника диагностировали переломы ребер, таза и ушибы, в том числе у него гематомы на лице. Утверждалось, что Нерадько провели операцию.