13 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Северокорейская охотничья собака пхунсан (2020) | Фото: wikipedia.org

"Вам нужно - вы и стройте". Зоозащитникам Екатеринбурга предложили самим создавать приюты для животных

Мэрия Екатеринбурга отказала благотворительному фонду "ЗООзащита" в строительстве приюта для бездомных животных. Вместо этого председатель комитета по экологии и природопользованию Артур Зиганшин предложил зоозащитникам самим отстроить питомник, если им он так необходим. По мнению же администрации Екатеринбурга, уральской столице хватит и одного имеющегося приюта.

"Да, приют есть, но он не отвечает требованиям и, более того, нарушает все нормы, прописанные в федеральном законе и местных постановлениях. Данный приют - это бывший пункт кратковременного содержания животных, основанный еще в 2012 году, до принятия №498-ФЗ. Формальное переименование его в "Приют" автоматически не делает его таковым", - рассказали Накануне.RU в фонде.

Директор НО "БФ "ЗООзащита" Анна Вайман обратилась к главе города Алексею Орлову. В своем письме она пояснила, что в указанном "приюте" установленные вольеры для собак, ветеринарный пункт, стационар для животных, выгульная зона и другие характеристики не соответствуют порядку организации деятельности приютов для животных и их норм содержания. Более того, на территории "Спецавтобазы" одновременно может расположиться только 100 собак, что для миллионника-Екатеринбурга крайне недостаточно.

Тем не менее, судя по ответу Зиганшина, предложенные ранее земли для строительства приютов "находятся в труднодоступных местах", отчего зоозащитники не понимают, почему мэрия не рассматривает другие варианты, с чем фонд готов активно помогать. Не понятна и позиция мэра по строительству межмуниципального приюта на 1 тыс. голов, что, по заверению Вайман, будет нарушать санитарные нормы и требования ветеринарного законодательства. Руководство фонда уверено, что городу нужен не один огромный, а 3-4 небольших приюта на 300 животных в разных районах.

"Мы уже не раз обращались по этому вопросу в различные ведомства Свердловской области. Но похоже, что вопрос безопасности граждан в Екатеринбурге и гуманного отношения к животным на данный момент волнует только самих граждан", - заключили зоозащитники.

Ранее сообщалось, что новые приюты для животных построят в пяти округах Среднего Урала. На тот момент в регионе все еще продолжался отлов бездомных собак по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Теги: приют, зоозащитники, животные, мэрия



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