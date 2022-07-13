Жительница Тюменской области засудила мужчину "за щипок"

В Тюменской области женщина засудила ущипнувшего ее мужчину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе объединенной судебной системы региона.

Суд признал виновным 44-летнего Андрея Шестернина по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Сообщается, что 13 марта мужчина в зале дома по улице Лесная деревни Покровка из неприязни ущипнул рукой за плечо женщину "в результате чего последней причинена физическая боль".

"В судебном заседании Андрей вину полностью признал, в содеянном раскаивается. Просил назначить ему обязательные работы, так как штраф он выплатить не сможет в силу отсутствия достаточного дохода и наличие на иждивении малолетнего ребенка. Суд, учитывая все доказательства, назначил Андрею Шестернину наказание в виде обязательных работ на 60 часов".