Крупнейший на Урале скейт-парк стал съемочной площадкой для промо турнира RCC

Новый скейт-парк RCC EXTREME, открывшийся в Екатеринбурге в начале июля, стал съемочной площадкой для промо перед новым турниром RCC.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, профессиональные кикбоксеры прямо на трамплинах спота проводили "бой с тенью". Съемки проходили ночью. На экстремальную площадку завезли профессиональный свет, дымовые пушки и даже огнемет.

В результате был снят один из профайлов к поединкам предстоящего в Екатеринбурге Гран-при за титул чемпиона мира по кикбоксингу.

"По задумке продюсера, претенденты на титул – это ниндзя, которых собрал главный "босс", он же глава лиги Николай Клименко. Все герои приехали в Екатеринбург, в место, где сходится запад и восток, чтобы доказать свое право на титул. Сам парк стал местом презентации бойцов, а рампы и трамплины стали частью декораций. Несколько десятков райдеров в черных костюмах сопровождали каждого спортсмена", - раскрыли в РМК главную идею ролика.

18-й турнир по профессиональному кикбоксингу RCC Fair Fight пройдет уже в эту пятницу, 15 июля, в Академии единоборств РМК. Состоится Гран-при за титул чемпиона мира в весовой категории до 66 кг. Четыре топовых бойца сойдутся на ринге за вакантный пояс организации. Большая часть спортсменов уже приехала в столицу Урала и активно готовится к боям в Академии единоборств РМК.

Напомним, крупнейший на Урале скейт-парк открылся в Екатеринбурге 2 июля. Он построен при поддержке Русской медной компании на аллее у Дворца спорта рядом с КРК "Уралец". На открытие съехались экстремалы со всей России.