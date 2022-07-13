13 Июля 2022
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Политика В России
Денис Мантуров, МАКС-2017 (2017) | Фото: Накануне.RU

В пятницу в Госдуме будут рассматривать только один кадровый вопрос

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов раскрыл интригу вокруг пятничного заседания Госдумы. По его словам, нижняя палата парламента рассмотрит только один кадровый вопрос – назначение Дениса Мантурова на пост вице-премьера российского правительства, передает РИА Новости.

Напомним, вокруг внеочередного заседания Госдумы появилось много версий и предположений. В частности, в сети и СМИ обсуждается возможность "рокировки" или другой кадровой ротации в блоке правительства, отвечающим за ОПК. Вице-премьеру Юрию Борисову прочат отставку с переходом на должность главы Роскосмоса. Если верить Миронову, то такие вопросы рассматриваться не будут.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров до 11, а глава правительства Михаил Мишустин тут же внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Теги: госдума, сергей миронов, денис мантуров



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