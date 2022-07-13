Екатеринбуржца обвиняют в избиении до смерти 5-летней падчерицы

28-летний житель Екатеринбурга предстанет перед судом за убийство 5-летней дочери своей супруги. По данным следствия, мужчина сорвался на ребенке и избил девочку до смерти.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, трагедия произошла 28 января в доме по улице Московская. Мужчина, по его же словам, в очередном приступе агрессии стал избивать ребенка руками и ремнем с металлической пряжкой, из-за чего девочка скончалась на месте происшествия.

Комиссионная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый не страдал и не страдает какими-либо расстройствами психики и абсолютно адекватен. В связи с этим екатеринбуржцу не будут назначены принудительные меры медицинского характера.

Подробности случившегося рассказал полиции сам обвиняемый. Как передают его слова в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, мужчина был домохозяином, и якобы "от избытка забот" стал срываться на девочке.

Екатеринбуржца обвинили по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.