Следствие требует арестовать экс-замглавы МЧС Гуровича

Следователь попросил суд арестовать бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича.

Ему вменяется превышение полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о задержании Гуровича в Москве. У него, а также у других сотрудников МЧС прошли обыски.

Гуровичу, по данным "Коммерсанта", инкриминируют ущерб в размере 350 млн рублей, который якобы был причинен при строительстве госпиталя для лечения коронавирусных больных в Мурманской области.

Гурович был замглавы МЧС с 2018 года и курировал тыловые вопросы. Его уволили из МЧС 25 мая 2022 года, в день назначения нового главы министерства Александра Куренкова.