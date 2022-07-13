13 Июля 2022
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Происшествия В России
Андрей Гурович (2022) | Фото: МЧС

Следствие требует арестовать экс-замглавы МЧС Гуровича

Следователь попросил суд арестовать бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича.

Ему вменяется превышение полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о задержании Гуровича в Москве. У него, а также у других сотрудников МЧС прошли обыски.

Гуровичу, по данным "Коммерсанта", инкриминируют ущерб в размере 350 млн рублей, который якобы был причинен при строительстве госпиталя для лечения коронавирусных больных в Мурманской области.

Гурович был замглавы МЧС с 2018 года и курировал тыловые вопросы. Его уволили из МЧС 25 мая 2022 года, в день назначения нового главы министерства Александра Куренкова.

Теги: гурович, арест, мчс



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