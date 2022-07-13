13 Июля 2022
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Происшествия Сибирский ФО
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Задержан бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин

Бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин задержан правоохранительными органами. Предположительно, он может быть фигурантом дела о растрате средств, выделенных на нацпроект "Образование". Грудин до мая этого года занимал пост замглавы региона по инвестициям и имущественным отношениям (с 2012 года).  

Гурдин ушел в отставку 12 мая – у него закончился служебный контракт, продлевать который не стали (причина не сообщалась). РИА Томск отмечает, что Гурдин стал первым человеком из команды экс-губернатора Сергея Жвачкина, покинувшим пост.

Источник издания сообщил, что расследование связано с реализацией в регионе нацпроекта "Образование", в рамках которого в области с 2019 года ведется строительство школ. "Интерфакс" сообщает, что речь может идти о растрате бюджетных средств.

Также в обладминистрации Гурдин курировал проекты, связанные с особой экономической зоной, развитием промышленных парков и территории опережающего развития в Северске.

Теги: юрий гурдин, задержание, томская область, вице-губернатор



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