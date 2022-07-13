Украину ежедневно пытаются покинуть до 200 призывников

Каждый день украинские пограничники задерживают более 100 человек, которые пытаются выехать из страны, не имея на то "оснований", заявил пресс-секретарь погранслужбы Андрей Демченко. А если к ним добавить и тех, кто пытается бежать полями и лесами, то это число порой достигает 200 в сутки.

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В западных СМИ также все чаще появляются материалы о больших потерях на фронте и попытках мобилизации населения. На днях британская газета Daily Mail написала, что в месяц Киев теряет по 20 тыс. боевиков и их надо заменить новобранцами, которым вручают повестки на улице, на пляжах, в храмах. В статье приводятся слова военнослужащих, которые говорят, что их бросают на убой. Зачастую приходится отступать, спасая свои жизни.

"Теперь они делают нас дезертирами, потому что мы не могли рыть окопы под огнем", - говорит один из мобилизованных.

Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву на военную службу, и им запрещено покидать Украину в соответствии с военным положением. Власти в Киеве заявляют, что могут набрать миллион человек, но ключевой проблемой является не общая нехватка людей, а нехватка обученных и обмундированных военнослужащих, отмечает британское издание.

Ранее The New York Times написала, что Украина вынуждена бросать на фронт необученных резервистов, мобилизованных в ряды территориальной обороны, которые возвращаются в гробах.