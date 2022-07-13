Свердловским учителям сохранят выплаты за классное руководство до 2024 года

Для свердловских учителей будут сохранены выплаты за классное руководство. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, Свердловская область получит около семи миллиардов рублей на эти цели до 2024 года.

Всего на Среднем Урале насчитывается более 24 тысяч педагогических работников, ведущих классное руководство в школах. С 2020 года выплаты в пять тысяч рублей также получают классные руководители иных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы – например, учителя в кадетских или коррекционных школах, находящихся в составе учреждений среднего профессионального образования.

Напомним, ранее Минпросвещения РФ определилось, какие документы обязательно должны заполнять учителя. В списке 11 пунктов: обязательными для всех будут два, но классным руководителям придется вести больше.