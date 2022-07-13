Зарплаты бюджетников, питание школьников, индексация пособий будут увеличены по решению губернатора Новосибирской области

Правительство Новосибирской области осуществляет реализацию решений губернатора Андрея Травникова по повышению заработной платы работников бюджетной сферы, индексации социальных выплат и приведению к единому показателю стоимости питания школьников.

О проводимых перерасчетах на брифинге в правительстве региона 13 июля рассказала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

«На прошедшей неделе Министерством экономического развития Российской Федерации был опубликован среднегодовой индекс потребительских цен – это прогнозный показатель на 2022 год, и он по прогнозу Минэкономразвития составит 116,5 %, то есть ожидаемый уровень инфляции – 16,5 %. В связи с данным прогнозом губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым были приняты и поддержаны Законодательным Собранием Новосибирской области три важных решения. Первое – это повышение с 1 июля заработной платы работников бюджетной сферы, данное решение касается практически 200 тысяч жителей Новосибирской области, сейчас идет активная работа по перерасчетам. На 10 % будут повышены оклады работников и соответственно увеличится вся заработная плата. Повышение коснется не только «указанных» категорий – педагогических, медицинских, социальных работников, но и всех работников бюджетной сферы», – пояснила Елена Бахарева.

Второе решение, проводимое в регионе, касается также очень большого количества людей – это индексация 40 региональных мер соцподдержки, которые предоставляются различным порядком министерством труда и социального развития. Вопрос уже прорабатывается правительством Новосибирской области – ожидается, что индексация составит также 10 % и начнет действовать уже в этом году.

Также было принято решение о приведении к единому показателю стоимости питания льготных категорий детей, которые учатся в образовательных организациях, относящихся к министерству образования Новосибирской области. Таких детей более 100 тысяч, а сумма дополнительного финансирования на эти цели составит более 200 миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирской области традиционно индексируются зарплаты бюджетников, которые не попадают под «майские указы» осенью. При этом в 2022 году губернатор Андрей Травников дал поручение провести индексацию уже 1 июля на 10 %.