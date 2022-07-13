Срезать замки и помочь шахматистам. Орлов рассказал, как изменится Плотинка к 300-летию

К 300-летнему юбилею Екатеринбурга власти города планируют облагородить Исторический сквер и Плотинку. Об этом рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов.

По его словам, при проведении ремонтных работ от замочков новобрачных могут избавиться.

"Красивая традиция, но проблемы доставляет серьезные. Как поступить, будем советоваться с горожанами", - написал Орлов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что стоит обсудить оформление площадки капсулы времени, а специально для играющих здесь шахматистов разместить красивые и удобные столы. Последнюю идею градоначальник уже обсудил с любителями интеллектуальной игры, и те инициативу поддержали.

"Решили также позаботиться, чтобы здешнему малому бизнесу было откуда взять электроэнергию. Потому что сейчас работа множества бензогенераторов никак не создает условий для цивилизованного отдыха. Тут лицо столицы Урала, но ощущения столичности пока нет. Так что и к бизнесу очень много вопросов", - добавил глава города.

Напомним, что накануне в Екатеринбурге был дан старт ремонтным работам в Историческом сквере. Стоимость работ по благоустройству общественной зоны составила 150 миллионов рублей. 53 млн из них были выделены из областного бюджета в рамках подготовки Екатеринбурга к 300-летнему юбилею, а оставшуюся часть суммы взял на себя муниципалитет.