13 Июля 2022
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Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле опровергли достижение договоренности с ЕС по транзиту в Калининград

В Кремле опровергли достижение договоренности с ЕС по поводу российского транзита через Литву в Калининградскую область.

"Никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем. Нужно набраться терпения", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны сообщила, что блокировка транзита будет снята седьмым пакетом санкций ЕС. Якобы, Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ.

Теги: калининград, транзит, евросоюз, санкции



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