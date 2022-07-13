13 Июля 2022
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Общество Новосибирская область
Андрей Травников (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников пообщался с детьми в летнем лагере. В Новосибирской области уже отдохнули почти 100 тысяч ребят

Этим летом новосибирские детские оздоровительные лагеря работают со стопроцентной заполняемостью. С начала летней оздоровительной кампании в области уже отдохнуло более 94 тысяч детей, до начала учебного года в летних лагерях отдохнут еще более двадцати тысяч ребятишек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Вопросы обеспечения безопасности детей в летний период, организации отдыха – на особом контроле правительства Новосибирской области.

дети, летний лагерь, отдых детей(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников, Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим оценили условия, созданные для отдыха и реабилитации детей в одном из лагерей — Областном центре «Морской залив». Сейчас здесь отдыхают 50 детей из подшефного Беловодского района Луганской Народной Республики.

дети, летний лагерь, отдых детей(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава Новосибирской области пообщался с ребятами. Он отметил, что после двух лет пандемийных ограничений работают все детские оздоровительные лагеря.
Как доложил губернатору директор центра Евгений Целиков, учреждение располагает современной материально-технической базой. В медицинском блоке — кабинет теплолечения, зал ЛФК, инфракрасная кабина, соляная пещера, физиокабинет, кабинет для проведения ингаляций, кабинеты массажа и гидромассажа, кабинеты водолечения и «Лечебные души». Ведут консультации психолог и логопед. В отделении диагностики и социальной реабилитации открыты лекотека, игровой зал, сенсорная комната. В планах – расширение площадей и увеличение количества оздоровительных направлений, в частности, добавление в список уже действующих реабилитационных методик кинезотерапии, оборудование бассейна. Для этого необходимо реконструировать, ввести в эксплуатацию недостроенные помещения Центра.

летний лагерь, андрей травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Сейчас «Морской залив» может принять на оздоровительный отдых 50-60 человек, после введения в эксплуатацию новых помещений это количество увеличится почти в два раза.

летний лагерь, андрей травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Что касается летней оздоровительной кампании в целом, то в регионе она проходит в плановом режиме, отметила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. Сегодня в лагерях отдыхают более восьми тысяч детей. С начала летней оздоровительной кампании уже отдохнули более 94 тысяч из запланированных 115 тысяч.

летний лагерь, андрей травников, дети(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Особенность этого года, наполняемость – сто процентов. По результатам первого сезона, которые подвёл Роспотребнадзор, мы достигли высокого оздоровительного эффекта у детей – 96%. Я надеюсь, что все ребята, которые к нам в лагеря приедут, уедут более здоровыми, с хорошим настроением, и, наверное, с повышенным интересом к учебному процессу – мы очень на это надеемся», — сказала министр.

Отметим, что традиционно большим интересом пользуются областные профильные смены: с начала лета проведено 28 таких смен, всего запланировано 45 по разным направлениям: спортивное, творческое, художественное, патриотическое, социально-педагогическое, экологическое и т.д. В этом году увеличено количество смен патриотической направленности.

Теги: андрей травников, летние лагеря, дети, отдых детей, оздоровление



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