13 Июля 2022
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Политика В России Москва
Глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин (2021) | Фото: Telegram-канал Красная москва

В Москве до сих пор продолжают штрафовать участников "народного схода" по итогам выборов в Госдуму 2021 года

Правозащитницу Марину Литвинович снова оштрафовали по делу об участии в несанкционированном митинге. Речь о встрече с избирателями, которую проводил 20 сентября прошлого года экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин.

"Опять оштрафовали. На 20 тысяч. Только что судья Мазуров Савеловского районного суда признал меня виновной в совершении административного правонарушения по с 20.2 часть 5. Вы не поверите, но это снова про мое выступление на встрече с избирателями, которую проводил Рашкин 20 сентября 2021 г. Суд признал, что это был несогласованный митинг", - написала Литвинович в своем Telegram-канале.

За участие в "народном сходе" 20 сентября – после выборов в Госдуму – к административной ответственности буквально в тот же день были привлечены около 30 человек (данные столичного ГУ МВД). Среди оштрафованных и задержанных было много оппозиционных кандидатов в депутаты от разных политических сил – они протестовали против признания результатов выборов.

Теги: штраф, митинг, марина литвинович



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