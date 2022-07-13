Глава Росавиации находится в реанимации после падения с велосипеда, - Shot

Глава Росавиации Александр Нерадько попал в реанимацию после падения с велосипеда, сообщает телеграм-канал Shot.

По его информации, у чиновника диагностировали переломы ребер, таза и ушибы, в том числе у него гематомы на лице.

Как именно произошло падение, глава Росавиации пояснить не смог, добавляет Shot.

В июне первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин врезался в каршеринговую Audi, когда ехал по Рублевскому шоссе на своем байке Harley-Davidson. По данным Telegram-канала Baza, он получил серьезную травму – открытый перелом ноги.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев перевернулся на байке BMW на Кутузовском проспекте, у него перелом ключицы, больше никто не пострадал.