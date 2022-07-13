13 Июля 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
колючая проволока ограда (2015) | Фото: Накануне.ru

Уральцу, выбросившему ребенка в окно, дали 8,5 лет "зоны"

На Среднем Урале вынесен приговор 36-летнему жителю Байкаловского района. Его признали виновным в покушении на убийство малолетнего и надолго отправили за решетку.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в конце июля 2020 года: мужчина у себя дома выпивал в компании бывшей жены и знакомого. При этом женщина пришла к экс-супругу со своим маленьким сыном 2019 года рождения. Уралец, захотев поиздеваться над беззащитным ребенком, стал громко включать музыку и подносить колонку к ползавшему на диване малышу. Это очень испугало мальчика, отчего он стал громко плакать.

Злоумышленник разозлился из-за плача, закричал на ребенка и пригрозил выбросить его на улицу. За сына вступилась мать, возник конфликт, после которого хозяин дома настойчиво выпроводил женщину, оставшись с ребенком. Не выдержав плача, он схватил малыша и выбросил в окно. Из-за того, что дом был одноэтажным, малолетний при падении на землю серьезных травм не получил и остался в живых.

Как добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, данный мужчина по имени Степан ранее трижды привлекался к уголовной ответственности – это было в 2014, 2017 и 2020 годах.

"В частности, в его криминальном багаже имеются приговоры за кражи и побои, кроме того, он не раз отвечал перед законом за административные правонарушения. Впрочем, ни судимости, ни административное наказание не заставили мужчину переосмыслить свое бытие и перестроить свое сознание. Поэтому он продолжал активно алкоголизироваться, собирая у себя дома периодически компании таких же выпивох. До добра, как видим, такой образ жизни его не довел", - отметил полковник Горелых.

Суд вынес уральцу свой приговор. С учетом имевшейся у него судимости мужчина получил 8,5 лет в колонии строгого режима. А после возвращения с "зоны" его ждет ограничение свободы сроком на 1 год.

Теги: окно, ребенок, приговор, колония



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