WP: Россия удерживает 400 арендованных на Западе самолетов

Российские авиакомпании удерживают у себя самолеты, которые они арендовали на Западе, отказываясь их возвращать. Самолеты стоят миллиарды долларов, пишет The Washington Post.

Авиационные санкции были нацелены на одно из ключевых уязвимостей России - зависимость от самолетов Boeing и Airbus, произведенных за рубежом и принадлежащих западным лизинговым компаниям. Как заявил глава глобального консалтингового отдела Cirium Роб Моррис, из 968 самолетов в коммерческом парке России накануне спецоперации на Украине 515 принадлежали нероссийским лизинговым компаниям. И Россия упорно борется там, где может ослабить воздействие санкций. Россия не возвращает самолеты и комплектующие.

Санкции потребовали от западных компаний расторгнуть договоры аренды и отозвать свои самолеты. А также запретили компаниям 37 стран продавать новые самолеты, запчасти или программное обеспечение в Россию, обслуживать российские самолеты или предоставлять им онлайн-обновления программного обеспечения. Даже заправка самолета Boeing, арендованного российской организацией, была запрещена.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий авиакомпаниям сохранять иностранные самолеты для использования на внутренних рейсах. Сейчас российские компании вернули только около 80 из 515 арендованных самолетов.

"Арендодатели в целом смирились с тем фактом, что большинство самолетов, которые они предоставили России, не будут возвращены", - сказал консультант AeroDynamic Advisory Майк Стенгел.

Главный юрисконсульт Ассоциации авиационных поставщиков США Джейсон Дикштейн считает, что даже если Россия вернет самолеты, еще не факт, что там все будет "родное", так как русские могут заменить какие-то уникальные детали.

Издание упоминает недавний инцидент со Шри-Ланкой как пример того, что Москва готова далеко пойти, чтобы защищать свои интересы. Когда суд страны запретил лететь в Россию самолету, требуя его возврата в соответствии с западными санкциями в отношении России, Москва приостановила все рейсы на остров, перекрыв поток туристов, и пригрозила также прекратить поставки энергоносителей, что усугубило бы экономический кризис в Шри-Ланке.