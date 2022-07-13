13 Июля 2022
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наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Черкалин отказался говорить в суде о взятках своего начальника в ФСБ, -"Ъ"

Осужденный подполковник ФСБ Кирилл Черкалин был допрошен в качестве свидетеля в Московском гарнизонном военном суде. Он давал показания по делу своего бывшего руководителя — экс-заместителя начальника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве, сообщает "Коммерсантъ".

Издание напоминает, что подполковник ФСБ стал ключевым свидетелем обвинения в рамках заключенной им с Генпрокуратурой сделки.

Прокурор, адвокаты и судья интересовались у него обстоятельствами встречи Фролова с банкирами в московском кафе. Именно на ней, как считает следствие, чекисту была передана взятка. Черкалин практически отказался отвечать на вопрос, видел ли он момент передачи пакета с деньгами, заявив, что Фролов пришел на встречу и ушел с целлофановым пакетом, но, что там было внутри, он не знает.

Также отмечается, что из 250 вопросов адвоката он не ответил ни на один.

Напомним, в апреле прошлого года Черкалина, возглавлявшего управление "К" службы экономической безопасности ФСБ России, приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишению воинского звания. Свою вину он признал. Также суд взыскал с экс-подполковника более 600 млн руб. по искам пострадавших.

Уголовное дело против Черкалина было возбуждено в мае 2019 года. Ему вменялось получение взятки на общую сумму в $850 тыс. от совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова и хищение доли в компании "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее 637 млн рублей у деловых партнеров Ткача и Гляделкина.

По делу также были арестованы бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Черкалин, как полагает следствие, руководил преступной группой.

Теги: черкалин, взятки, фролов



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