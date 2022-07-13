Ребенку-инвалиду из Нижнего Тагила в качестве приза вручили сломанный ноутбук

Социально-профессиональный техникум "Строитель" при проведении чемпионата решил вручить мальчику-инвалиду в качестве приза сломанный ноутбук. Чемпионат по профессиональному мастерству был организован для участия в нем инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ребенок же стал победителем в категории "робототехника".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мальчик специально приехал из Нижнего Тагила в Екатеринбург, чтобы принять участие в состязании. Однако радость от победы омрачило состояние полученного приза - на корпусе ноутбука имелись трещины, не являющиеся гарантийным случаем. Более того, в системе был установлен пароль, из-за которого ребенок так и не смог воспользоваться техникой. Произошло это еще в 2020 году.

При этом, когда мальчик обратился к организаторам чемпионата с просьбой заменить компьютер, те ему отказали. В техникуме заявили, что при вручении приза перечисленных недостатков ноутбук не имел. Тогда в дело уже вмешалась прокуратура. В интересах ребенка в Ленинский районный суд Нижнего Тагила было подано исковое заявление.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал техникум выдать несовершеннолетнему новый ноутбук аналогичной модели.