13 Июля 2022
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Общество В России
Никита Михалков (2020) | Фото: Youtube.com

В России сменились лидеры общественного мнения

Российский рейтинг лидеров общественного мнения претерпел существенные изменения по сравнению с весной. Список опубликован исследовательским холдингом "Ромир".

В апреле на первом месте была Ксения Собчак, на втором - иностранный агент Юрий Дудь, на третьем - Дмитрий Нагиев. Все они выступили против военной операции России на Украине.

Теперь список возглавляет ведущий Владимир Соловьев, который поднялся с 5-го места. Режиссер Никита Михалков занял 2-е место (был на 7-м). Третье место у ведущего Андрея Малахова.

По сравнению с осенью и зимой очень большой прогресс (десятки позиций) у певцов Олега Газманова, Юрий Шевчука, Сергея Шнурова, Николая Баскова, Григория Лепса, журналиста Маргариты Симоньян, политолога Сергея Михеева, актера Ивана Охлобыстина.

Президент "Ромира" Андрей Милехин считает, что в летнем рейтинге телевидение победило интернет.

Исследование проводится среди россиян старше 14 лет, представляющих городское население России. На каждую публичную персону рассчитывается аудитория доверия и специальные индексы.

Теги: общественное, мнение, Никита Михалков, Владимир Соловьев



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