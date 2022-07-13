Яшину официально предъявили обвинение в дискредитации ВС РФ

Следственный комитет предъявил обвинение муниципальному депутату Красносельского района Москвы Илье Яшину в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Вадим Прохоров.

Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как ожидается, сегодня Басманный суд Москвы изберет Яшину меру пресечения. Накануне сообщалось, что в квартире политика прошел обыск.

Ранее суд приговорил Яшина к 15 суткам административного ареста "за неповиновение полиции". Сам оппозиционер не был согласен с обвинением и называл дело политически мотивированным.