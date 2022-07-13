13 Июля 2022
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Экономика В России
ПМЭФ-2019, Антон Силуанов (2019) | Фото: forumspb.com

Baza: Сына министра финансов РФ допросили по делу о мошенничестве

Сына министра финансов России Антона Силуанова – Алексея – допросили по делу о мошенничестве. Фигурантом дела стал шеф Силуанова-младшего, глава департамента планирования и развития парка воздушных судов "Аэрофлота" Михаил Минаев, пишет Telegram-канал Baza.

Минаева арестовали несколько недель назад по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Причиной стали контракты на поставку одиннадцати Airbus A350 общей стоимостью почти в $2,9 млрд. По версии следствия, контракты были заключены по завышенной цене.

Алексей Силуанов является заместителем Минаева и на время нахождения шефа в СИЗО возглавляет департамент.

О статусе Силуанова-младшего после допроса не сообщается.

Теги: алексей силуанов, антон силуанов, мошенничество, допрос, аэрофлот



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