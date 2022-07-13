Академический активно воплощает в жизнь планы по превращению в российский наукоград

Глава топового федерального застройщика – президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий рассказал о стратегии развития крупнейшего проекта в Екатеринбурге – района Академический. В частности, он поделился планами по созданию наукограда.

Как рассказал Голубицкий в интервью, Академический окружают институты УрО РАН, поэтому планируется развивать наукоград на всех уровнях.

"Мы будем строить Академию детского творчества, где детям с самого раннего возраста будут задаваться определенные ориентиры. Наши школы традиционно были связаны и с университетом, и с институтами УрО РАН. Сейчас речь идет о том, что мы должны перенести медакадемию, мы уже начали создавать общежития для учащихся медакадемии. Мы планируем, что рядом появятся еще два института. Выделена достаточно большая территория под эти цели", - отметил президент ГК "Кортрос".

Как пишет "Коммерсант", концепция наукограда на базе Академического предполагает формирование образовательной вертикали, включающей детские сады, школы, учреждения среднего специального образования и вузы. Создаваемая для этого инфраструктура предполагает строительство не только образовательных и научных объектов, но и мест для практики: медучреждений, высокотехнологичных производственных площадок и других.

При этом важность и необходимость реализации проекта подобного масштаба отмечают представители властей всех уровней и научного сообщества. В прошлом году концепция наукограда была представлена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, а в этом году – президенту РАН Александру Сергееву. Часть элементов наукограда уже создана, в частности проект Малой академии наук, некоторые профильные школы и медицинские учреждения. Сейчас застройщик работает над проектом Академии детского творчества, а также над кампусом и корпусом Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), который, как ожидается, станет одной из опорных точек наукограда и импульсом развития всего района.

Одним из ключевых компонентов наукограда в Академическом станет медицинский кластер, соглашение о создании которого было подписано еще в 2018 году. На площадке медкластера разместят несколько лечебных и научных учреждений, в том числе районный медицинский центр, включающий в себя детскую и взрослую больницы, поликлиники, женскую консультацию, стоматологию, травматологическое отделение, а также технопарк "Академический", инновационный онкоцентр и центр реабилитации.

Общая стоимость проекта оценивается в 30 млрд руб. Срок реализации задуманного, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, составит не менее шести лет. Создавать медкластер будут поэтапно. Основой станет один из ведущих медицинских центров – Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ). Новое здание для него начнут строить в 2023 году, ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.

Вторым этапом создания медкластера станет строительство корпуса и кампуса для УГМУ, которое оценивается в 25 млрд руб. После окончания работ планируется, что вуз переедет из центра города в Академический. Также прорабатывается вариант создания на территории медкластера общежития для трех свердловских вузов: горного университета (УГГУ), юридического (УрГЮУ), экономического (УрГЭУ).

Третий этап предполагает создание Медицинского центра высоких технологий. Он появится на базе Свердловского областного онкологического диспансера с центром ядерной медицины, клеточных и субклеточных технологий.

Общежития и подразделения еще одного крупного свердловского вуза Уральского федерального университета (УрФУ) – Институт экономики и управления и Институт радиоэлектроники и информационных технологий – тоже планируется перенести из центра Екатеринбурга в развивающийся микрорайон Новокольцовский. Как заявлял губернатор Евгений Куйвашев, для переезда УрФУ в Новокольцовский необходимо 18,5 млрд руб. Региональное правительство надеется, что около 15 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета. В то же время свердловский бизнес согласился инвестировать в строительство студенческого кампуса 5 млрд руб.