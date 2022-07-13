Турпоток в Крым этим летом сократится на 25-30% - АТОР

Турпоток в Крым в этом летнем сезоне может упасть на 25-30%. В Ассоциации туристических операторов России (АТОР) связывают это с закрытием аэропорта Симферополя из-за военной спецоперации РФ на Украине.

"В Крыму туристов, конечно, меньше. Я напомню, что там продлен режим террористической опасности. Пока, по предварительным подсчетам, на 25-30% поток будет меньше этим летом. Но, тем не менее, дополнительные поезда запущены, что говорит о том, что тот транспортный объем, который был запланирован, его было недостаточно. Спрос все равно превышал то количество мест, которое было на железной дороге. И автомобильный туризм там тоже есть", - сказала в эфире радио "Говорит Москва" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Оценки АТОР сходятся с прогнозами Ростуризма. По мнению ведомства, падение турпотока на юге России (в первую очередь это Крым и Краснодарский край) по итогам 2022 года составит не более 30%. При этом в ведомстве отмечают, что структуру туристических потоков полностью изменили ограничения, наложенные на южные аэропорты из-за военной спецоперации РФ на Украине.

"Специфика этого года – транспортная доступность Черноморского побережья. С мая по сентябрь на 30% увеличен трафик пассажирских поездов. Основной акцент – Крым. Этого недостаточно. Путешественники переориентируются на автомобили. Автопоток вырос на полуостров на 50%", - рассказала на совещании у президента глава Ростуризма Зарина Догузова.

"С гостиничным фондом ситуация непростая: туристов меньше, загруженность меньше, чем в прошлом году, но инфраструктура готова. По итогам года падение турпотока не превысит 30%", - сделала Догузова прогноз по югу России.