13 Июля 2022
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Происшествия В России
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

Экс-замглавы МЧС стал фигурантом уголовного дела о должностных преступлениях

Бывший замглавы МЧС Андрей Гурович задержан в Москве по подозрению в должностных преступлениях. Об этом сообщает источник ТАСС.

Уточняется, что Гуровича задержали на 48 часов до избрания меры пресечения. У него, а также у других сотрудников МЧС прошли обыски.

Гуровича уволили из МЧС 25 мая 2022 года, в день назначения нового главы министерства Александра Куренкова.

Ранее в телеграмм-каналах появлялась версия о том, что один из замов главы МЧС, предположительно, участвовал в организации мероприятий на плато Путоран, когда тогдашний глава министерства Евгений Зиничев споткнулся на водопаде Китабо-Орон и разбился. Этот же зам якобы также организовывал спасательную операцию министра, но два замминистра по каким-то своим соображениям приняли решение не вызывать помощь, а доставить пострадавших самостоятельно в Норильск. По пути в больницу мужчины скончались.

Напомним, Зиничев погиб 8 сентября прошлого года недалеко от Норильска, вместе с ним погиб кинорежиссер Александр Мельник. Они сорвались с обрыва у водопада. По официальной версии, министр пытался помочь упавшему Мельнику, но разбился о каменный выступ. Президент посмертно присвоил ему звание Героя России.

Причем изначально в МЧС сообщили, что несчастный случай произошел не на водопаде, а в ходе межведомственных учений под Норильском.

Теги: мчс, гурович, уголовное дело



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