Власти Берлина предложили отключать подсветку Бранденбургских ворот

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей предложила после полуночи отключать подсветку общественных объектов вроде Бранденбургских ворот и здания берлинского Сената с целью экономии энергии.

По словам Гиффей, принятие таких мер вовсе не говорит о том, что столица должна погрузиться во тьму.

Она отметила, что необходимо найти баланс между "требованиями безопасности" и "безболезненными" способами экономии энергии, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Германии министр экономики Роберт Хабек призвал граждан экономить электричество ради снижения энергозависимости от России. Позже он заявил, что на фоне необходимости экономии энергии стал меньше принимать душ.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам решение в вопросе отказа от российского газа из "Северного потока". По ее словам, достаточно снизить температуру в батареях отопления или кондиционерах всего на два градуса – это позволит отказаться от всех поставок по газопроводу.