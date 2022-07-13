Площадь пожаров в свердловских лесах за сутки выросла на 190 гектаров

Только за последние сутки площадь пожаров на землях лесного фонда Свердловской области увеличилась с 6 до 196 га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны. Всего в лесах региона действуют три пожара.

Напомним, что противопожарный режим в Свердловской области был введен 30 апреля. Из-за него действовал запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и ряд других мероприятий. В мае свердловский губернатор называл серьезной ситуацию с лесными пожарами в регионе. Из-за природных возгораний власти призывали уральцев отказаться от жарки шашлыков. 2 июня губернатор подписал постановление о снятии режима.