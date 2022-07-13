Абхазия может стать портовым хабом для ввоза в Россию товаров параллельного импорта

Абхазия может стать портовым хабом для ввоза в Россию товаров параллельного импорта, считает президент республики Аслан Бжания.

"У нас два порта, мы имеем выход к другим государствам. Это одно из направлений, которым можно было бы воспользоваться", - цитирует "Интерфакс" главу Абхазии.

Параллельный импорт подразумевает поставки в Россию товаров оригинального производства (а не контрафакта), но предназначенных для продажи в третьих странах.