Смертная казнь в случае отклонения апелляций наемников будет предполагать расстрел, - Пушилин

Смертная казнь в Донецкой народной республике в случае отклонения апелляций иностранных наемников будет предполагать расстрел. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда", - сказал он в эфире канала "Соловьев. Live".

Ранее Верховный суд республики приговорил к высшей мере наказания трех наемников (двух британцев и марокканца), участвовавших в военных действиях на стороне Украины. Также глава ДНР Денис Пушилин анонсировал первый этап трибунала над иностранными наемниками и украинскими военнослужащими до конца лета.