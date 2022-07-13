13 Июля 2022
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Общество За рубежом
Корабль в бухте Виктория, Гонконг (2019) | Фото: Накануне.Ru

Власти Гонконга установили за людьми с положительным ковид-тестом слежку

Очередной рост числа положительных тестов на ковид стал предлогом для властей Гонконга ввести слежку за людьми с помощью электронных браслетов, которые обычно используются при слежке за преступниками в условиях домашнего ареста. Об этом пишет South China Morning Post.

Слежка вводится с 15 июля за теми, кто оставлен дома, а не госпитализирован. Как заявил министр здравоохранения Гонконга Ло Чунмао, "больные ковидом не должны выходить на улицу и наносить вред остальному населению". Некоторые эксперты считают эти меры чрезмерными, унизительными и даже опасными, так как многие старики не смогут выходить из дома за продуктами.

Карантинные меры вновь ужесточаются, несмотря на почти стопроцентную ковид-вакцинацию населения. С конца мая число положительных тестов в Гонконге выросло более чем в 10 раз. Оно достигло 3 тыс. в сутки, хотя официально смертей почти нет.

Большой рост наблюдается и в Южной Корее, где власти решили пойти на четвертую ковид-вакцинацию граждан старше 50 лет, несмотря на предыдущие три. Общее число случаев в этой стране за два года уже больше, чем в России, при в три раза меньшем населении. Причем в Южной Корее все началось только в конце прошлого года, после массовой вакцинации. Общее число ковидных смертей после прививочной кампании примерно в 10 раз больше, чем до нее.

Интересно, что в странах Юго-Восточной Азии, где карантинные меры самые жесткие, больше всего в мире снизилась рождаемость. По данным ООН, в этом макрорегионе она всего за два года упала с 1,70 до 1,50 ребенка на женщину. В частности, в Китае - с 1,50 до 1,16, в Гонконге - с 1,03 до 0,75. Это экстремально низкие значения, немыслимые ранее даже для этих стран. При этом в других странах региона, где не так упорствовали, ожидаемая продолжительность жизни тоже не снизилась, но и не упала дальше рождаемость, которая и так очень низка.

Теги: Гонконг, ковид, слежка



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