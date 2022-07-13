Хедлайнером "Музыки свободы" в Заречном станет группа "Сплин"

Организаторы фестиваля "Музыка свободы" объявили хедлайнера. Вместе с The Hatters, "Слот" и Stigmata на сцене выступит легендарная группа "Сплин".

"Их песни подпевает вся страна! "Сплин" - это живая легенда, голос эпохи, кумиры миллионов. Классика русского рока, не теряющая актуальности", - говорится в сообщении организаторов.

Фестиваль пройдет 13 и 14 августа в Заречном на пляже "Ривьера". Среди исполнителей также числятся "Нейромонах Феофан", "Аффинаж", Distemper, "Кирпичи", и в ближайшем времени список будет пополняться.