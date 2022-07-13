Лунная программа РФ откладывается – сейчас нужнее связь и спутниковые снимки Земли

Лунная программа России откладывается. В Роскосмосе мягко называют это "сдвигом вправо". Откладываются в том числе работы по созданию сверхтяжелой ракеты, пилотируемые полеты на спутник Земли.

"Мы расставляем приоритеты в сторону более насущных дел — дистанционное зондирование Земли, связь, то, что нужно всем — и гражданским, и военным. Поэтому научный космос сдвинулся", - цитирует "Интерфакс" исполнительного директора Роскосмоса по науке Александра Блошенко.

Примечательно, что еще в апреле этого года президент России Владимир Путин не видел препятствий в военной спеоцоперации для возобновления лунной программы. по его словам, "РФ будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне, возобновит свою лунную программу", - заявил российский лидер во время посещения космодрома Восточный.