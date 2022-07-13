13 Июля 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

В Югре за участниками спецоперации на Украине и в Донбассе сохранят рабочие места

Власти Югры просубсидируют коммерческие организации, сотрудники которых принимают участие в специальной военной операции на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в Накануне.RU окружном департаменте общественных и внешних связей.

Это позволит сохранить рабочие места за сотрудниками, принявшими решение поступить на военную службу по контракту. Соответствующие изменения уже внесены в постановление "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры "Поддержка занятости населения".

"В программу включены дополнительные меры для работодателей, сотрудники которых проживают в Югре и поступили на военную службу по контракту для участия в спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. Организациям в этом случае будет предоставляться субсидия из бюджета автономного округа для возмещения затрат работодателя по оплате труда вновь трудоустроенных граждан для замещения сотрудников, поступивших на военную службу по контракту", - говорится в сообщении.

Сумма субсидирования работодателей составит 15 279 рублей в месяц с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с увеличением на сумму страховых взносов.

Также правительством автономного округа принято решение о единовременной выплате участникам в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, и семьям таких граждан в случае их гибели. Правом на получение единовременной денежной выплаты в размере 500 тысяч рублей обладают контрактники, получившие ранение средней и легкой степени тяжести, в размере 1 млн рублей — получившие ранение тяжелой степени. Выплата 3 млн рублей будет произведена членам семей погибших добровольцев.

Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинской помощи, санаторно-курортного лечения или восстановительной терапии, приобретение транспортного средства, погашение кредитов разных типов, ремонт жилья, приобретение предметов первой необходимости или открытие собственного дела.

Теги: спецоперация, субсидия, контрактники, работодатели



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