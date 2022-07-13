13 Июля 2022
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Экономика За рубежом
Илон Маск (2019) | Фото: wikipedia.org

Twitter пытается через суд заставить Илона Маска купить соцсеть

Twitter подал в суд на миллиардера Илона Маска, чтобы заставить его выполнить сделку по покупке социальной сети.

Иск был подан после того, как Маск уведомил юристов Twitter, что хочет расторгнуть соглашение о приобретении платформы за $44 млрд. В письме бизнесмена говорится, что Twitter "существенно нарушил несколько положений сделки". В частности, Маск обвиняет компанию в сокрытии данных о количестве ботов и спам-аккаунтов.

Юристы Twitter в своем исковом заявлении указывают, что "в апреле 2022 года Маск заключил обязывающее соглашении о покупке, пообещав приложить все усилия для заключения сделки". "Теперь, менее чем через три месяца, Маск отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, потому что подписанная им сделка больше не служит его личным интересам", - считают в компании.

Маск, узнав об иске, написал в своем Twitter-аккаунте: "О, ирония судьбы, лол".

Сообщается, что в первоначальном соглашении предусмотрена штрафная санкция за отказ от сделки - $1 млрд.

Первоначально Маск заявлял, что одна из целей покупки Twitter – уничтожить ботов. Потом он начал выражать обеспокоенность тем, что на платформе может быть больше ботов, чем Twitter публично говорит. Он потребовал предоставить ему данные о реальном числе ботов.

Некоторые аналитики предположили, что Маску просто нужен предлог для выхода из сделки, стоимость которой сейчас кажется завышенной после падения акций Twitter и рынка технологий в целом.

Теги: twitter, илон маск, сделка, суд



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