13 Июля 2022
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Общество Украина
уборочная кампания, уборка урожая, пшеница, поле, сельское хозяйство (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Украинские военные поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью

Украинcкие силовики поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, сообщил заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

"Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения", - заявил он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что фермеры в Ростовской области находят на пшеничных полях конструкции с линзами, которые способны поджечь урожай в солнечный день.

Предположительно, линзы устанавливают украинские диверсанты, либо беженцы.

Теги: поля, херсонская область, поджог



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