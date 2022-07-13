Украинские военные поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью

Украинcкие силовики поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, сообщил заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

"Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения", - заявил он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что фермеры в Ростовской области находят на пшеничных полях конструкции с линзами, которые способны поджечь урожай в солнечный день.

Предположительно, линзы устанавливают украинские диверсанты, либо беженцы.