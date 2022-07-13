13 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Расследование дела о краже солярки (2022) | Фото: В.Н. Горелых

Свердловская полиция передала в суд дело банды, терроризировавшей дальнобойщиков

Сотрудники свердловского главка МВД завершили расследование в отношении пятерых мужчин, подозреваемых в хищении дизельного топлива и запасных колес. Своей целью компания выбирала грузовые автомобили, которые парковались на трассе Екатеринбург - Пермь. Общая сумма ущерба потерпевшим составила порядка 600 тыс. рублей.

Расследование дела о краже солярки(2022)|Фото: В.Н. Горелых

Ночные охотники за соляркой и колесами действовали в период с 2019 по 2021 год. Их жертвами, как правило, были водители грузовиков, которые останавливались на отдых в специально отведенных парковочных местах в окрестностях столицы Среднего Урала.

"Ущерб каждому потерпевшему доходил до 17 тыс. рублей. Похищенное хранилось в гараже одного из обвиняемых, а затем перепродавалось", - рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Расследование дела о краже солярки(2022)|Фото: В.Н. ГорелыхРасследование дела о краже солярки(2022)|Фото: В.Н. ГорелыхРасследование дела о краже солярки(2022)|Фото: В.Н. Горелых

Сотрудничать со следствием мужчины отказались, однако сыщикам удалось собрать достаточную доказательственную базу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ - кража. Дело направлено в суд Березовского для рассмотрения по существу.

На данный момент трое из участников группы находятся под арестом, еще двое - под подпиской и невыезде.

Теги: дальнобойщик, суд, уголовное дело, расследование



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