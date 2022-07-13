13 Июля 2022
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Происшествия Свердловская область
Пожар в доме на ул. Ильича в Екатеринбурге (2022) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в сильном пожаре в многоэтажке на Ильича погиб мужчина

В Екатеринбурге тушат сильный пожар в жилом доме на Уралмаше.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 10 часов утра поступил сигнал о пожаре на улице Ильича в уральской столице: загорелась квартира на 9-м и балкон на 10-м этаже 14-этажного жилого дома. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Огнеборцами из дома с помощью масок дыхательного аппарата были спасены семь человек. При тушении в горящей квартире найден погибший мужчина.

Пожар в доме на ул. Ильича в Екатеринбурге(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

"Тушение пожара осложнялось сильным задымлением в подъезде дома. Для ликвидации возгорания использовалась высотная техника", - отметили в МЧС.

На данный момент специалисты локализовали огонь. На месте работают 18 человек личного состава и семь единиц пожарно-спасательной техники. Что стало причиной инцидента, еще предстоит установить.

Пожар в доме на ул. Ильича в Екатеринбурге(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: дом, пожар, Уралмаш, МЧС



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