В Екатеринбурге в сильном пожаре в многоэтажке на Ильича погиб мужчина

В Екатеринбурге тушат сильный пожар в жилом доме на Уралмаше.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 10 часов утра поступил сигнал о пожаре на улице Ильича в уральской столице: загорелась квартира на 9-м и балкон на 10-м этаже 14-этажного жилого дома. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Огнеборцами из дома с помощью масок дыхательного аппарата были спасены семь человек. При тушении в горящей квартире найден погибший мужчина.

"Тушение пожара осложнялось сильным задымлением в подъезде дома. Для ликвидации возгорания использовалась высотная техника", - отметили в МЧС.

На данный момент специалисты локализовали огонь. На месте работают 18 человек личного состава и семь единиц пожарно-спасательной техники. Что стало причиной инцидента, еще предстоит установить.