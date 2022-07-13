13 Июля 2022
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Экономика В России
автомашины нива, гостехнадзор (2020) | Фото: скрин, vologda-oblast.ru

"Автоваз" возобновил производство максимально локализованной Lada Niva Legend

"Автоваз" возобновил сборку трехдверной Lada Niva Legend в комплектации 2022 модельного года.

"Первой станет версия Classic'22, разработанная с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов", - говорится в сообщении компании.

В этой комплектации у "Нивы" будет гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые диски колес, стальная защита картера, аудиоподготовка (антенна и жгуты проводов к двум передним динамикам). Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

Цены на новую "Ниву" будут объявлены в ближайшее время.

Президент "Автоваза" Максим Соколов назвал "настоящей победой всей команды" возобновление производства и запуск еще одной линии конвейера "в текущих сложных условиях".

"Уже на этой неделе в дилерские центры снова начнут поставляться доступные и самые популярные российские внедорожники NIVA Legend в специальной комплектации, стоимость которой будет снижена. Уверен, что автомобиль будет пользоваться устойчивым спросом. Компания продолжает прилагать максимум усилий по возобновлению производства всех автомобилей модельного ряда LADA, ведя активную работу с поставщиками из России и дружественных стран", - заявил Соколов.

Теги: Автоваз, Lada Niva Legend, конвейер



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