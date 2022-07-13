Bloomberg: Россия в 4 раза увеличила экспорт нефтепродуктов на Ближний Восток

Российское топливо, от которого отказываются в Европе, хлынуло на Ближний Восток. Так называется сегодняшний материал Bloomberg.

Объемы экспорта на Ближний Восток из России увеличиваются непрерывно с февраля. В июне они достигли 155 тыс. баррелей в сутки, в то время как экспорт в Европу за этот период сократился на 30%. В июле объемы экспорта еще больше выросли.

Отмечается, что большая часть приходится на мазут. Также экспортируется бензин, реактивное и дизельное топливо.

Агентство полагает, что поставки топлива из России могут сократиться из-за ограничений, которые затруднят страхование экспортных грузов для России, ведь Запад может это запретить. На Западе признают, что доходы России от продажи энергоресурсов только возросли.

На днях власти Лаоса заявили, что заинтересованы в диверсификации поставок топлива на фоне роста мировых цен и, в частности, в российских энергоресурсах. Ведутся активные переговоры и с Бразилией, заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. И результат должен быть уже скоро. Президент Бразилии Жаир Болсонару на днях сказал, что западные санкции против России не сработали.