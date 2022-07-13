Bloomberg: Россия в 4 раза увеличила экспорт нефтепродуктов на Ближний Восток

13 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России За рубежом
Северный морской путь, Сабетта, танкеры, Ямал-СПГ (2018) | Фото: Правительство ЯНАО

Bloomberg: Россия в 4 раза увеличила экспорт нефтепродуктов на Ближний Восток

Российское топливо, от которого отказываются в Европе, хлынуло на Ближний Восток. Так называется сегодняшний материал Bloomberg.
Читайте также:

Объемы экспорта на Ближний Восток из России увеличиваются непрерывно с февраля. В июне они достигли 155 тыс. баррелей в сутки, в то время как экспорт в Европу за этот период сократился на 30%. В июле объемы экспорта еще больше выросли.

Отмечается, что большая часть приходится на мазут. Также экспортируется бензин, реактивное и дизельное топливо.

Агентство полагает, что поставки топлива из России могут сократиться из-за ограничений, которые затруднят страхование экспортных грузов для России, ведь Запад может это запретить. На Западе признают, что доходы России от продажи энергоресурсов только возросли.

На днях власти Лаоса заявили, что заинтересованы в диверсификации поставок топлива на фоне роста мировых цен и, в частности, в российских энергоресурсах. Ведутся активные переговоры и с Бразилией, заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. И результат должен быть уже скоро. Президент Бразилии Жаир Болсонару на днях сказал, что западные санкции против России не сработали.

Теги: нефть, экспорт, Ближний Восток



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети