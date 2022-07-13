13 Июля 2022
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Политика За рубежом
Протестующие в резиденции президента Шри-Ланки (2022) | Фото: Tharaka Basnayaka/NurPhoto via Getty Images

В Шри-Ланке объявили чрезвычайное положение после отъезда президента

Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение после отъезда из страны президента Готабая Раджапаксы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис премьер-министра.

По данным Agence France-Press, Раджапакса, который подписал заявление о своем уходе с 13 июля с поста главы государства, покинул страну. Вместе с женой и телохранителем он вылетел на самолете Ан-32 на Мальдивы.

20 июля в Шри-Ланке должны пройти выборы нового президента. Выбирать главу государства будут депутаты парламента, пишет Regnum.

Напомним, 9 июля тысячи протестующих вышли на улицы Коломбо с требованием отставки действующего главы государства. Они прорвались в резиденцию Раджапаксы. Главе государства удалось покинуть резиденцию за несколько минут до того, как демонстранты попали на ее территорию.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Акции протеста против ухудшения условий жизни населения начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов.

Теги: шри-ланка, чрезвычайное положение



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