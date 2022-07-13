Трамвайному маршруту "Екатеринбург – Верхняя Пышма" присвоили номер

За полтора месяца до запуска трамвайной линии "Екатеринбург – Верхняя Пышма" маршруту присвоили собственный номер – 333. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев. Запуск запланирован на конец августа

Ранее сообщалось, что по маршруту "Екатеринбург – Верхняя Пышма" будут курсировать трамваи "Львенок". В самом конце прошлого года по трамвайной линии в тестовом режиме проехал первый транспорт.

Протяженность линии составляет более 17,6 км в однопутном исчислении. Она проложена от трамвайного кольца на улице Фрезеровщиков вдоль Невьянского тракта с пересечением ЕКАД до Верхней Пышмы. На маршруте предусмотрено 14 остановок, расчетное время движения по данной ветке от Фрезеровщиков до Верхней Пышмы составит 20-25 минут. Недавно в Екатеринбург прибыли первые три "Львенка".

Для строительства линии МКУ "Управление капитального строительства города Екатеринбурга" было предоставлено 20 земельных участков общей площадью более 193 тысяч квадратных метров.