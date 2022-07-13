13 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Трамвай &quot;Львенок&quot; (2022) | Фото: telegram-канал &quot;Евгений Куйвашев&quot; / t.me/kuyvashevevgeny

Трамвайному маршруту "Екатеринбург – Верхняя Пышма" присвоили номер

За полтора месяца до запуска трамвайной линии "Екатеринбург – Верхняя Пышма" маршруту присвоили собственный номер – 333. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев. Запуск запланирован на конец августа

Ранее сообщалось, что по маршруту "Екатеринбург – Верхняя Пышма" будут курсировать трамваи "Львенок". В самом конце прошлого года по трамвайной линии в тестовом режиме проехал первый транспорт.

Протяженность линии составляет более 17,6 км в однопутном исчислении. Она проложена от трамвайного кольца на улице Фрезеровщиков вдоль Невьянского тракта с пересечением ЕКАД до Верхней Пышмы. На маршруте предусмотрено 14 остановок, расчетное время движения по данной ветке от Фрезеровщиков до Верхней Пышмы составит 20-25 минут. Недавно в Екатеринбург прибыли первые три "Львенка".

Для строительства линии МКУ "Управление капитального строительства города Екатеринбурга" было предоставлено 20 земельных участков общей площадью более 193 тысяч квадратных метров.

Теги: трамвай, Екатеринбург, Верхняя Пышма



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.06.2022 09:33 Мск В Екатеринбург прибыли первые три "Львенка" для трамвайной ветки в Верхнюю Пышму
Ранее 04.05.2022 12:42 Мск Росреестр приступил к учету участков под трамвайной линией "Екатеринбург – Верхняя Пышма"
Ранее 30.12.2021 10:45 Мск "Событие просто эпохальное!" По линии Екатеринбург – Верхняя Пышма проехал первый трамвай
Ранее 15.09.2021 11:53 Мск Заложен первый камень нового депо трамвайной линии Верхняя Пышма – Екатеринбург
Ранее 26.08.2021 16:42 Мск Трамвайную линию Екатеринбург - Верхняя Пышма подключили к электросетям


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети