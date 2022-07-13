13 Июля 2022
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Экономика В России Украина
Коллаж, газ, газопровод, рубли (2022) | Фото: Накануне.RU

Россия может продолжить транзит газа через Украину после 2024 года – МИД РФ

Россия может продолжить транзит газа через Украину в Европу и после 2024 года. Но для этого нужен европейский спрос на голубое топливо и удовлетворительное состояние газотранспортной системы Украины, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Текущий контракт на транзит газа заканчивается в 2024 году. Биричевский напомнил, что Европа взяла курс на отказ от российского газа. Но если спрос сохранится, то транзит даст возможность Украине заработать на прокачке российского газа.

Дипломат отметил, что Россия выполняет все свои обязательства по нынешнему контракту, но при этом транзит "ограничивают украинские власти, отказавшиеся от транспортировки газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка".

Теги: транзит, газ, украина



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