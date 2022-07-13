По Нижневартовску вновь прокатилась волна лжеминирований: эвакуировали соцобъекты

В Нижневартовске неизвестные сообщили о минировании здания администрации, детских садов, больниц. В социальных учреждениях города прошла эвакуация. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, на адреса электронной почты городских учреждений поступили сообщения с угрозой о минировании.

"Сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативные мероприятия в соответствии с установленными алгоритмами действий. В настоящее время основная часть объектов обследована. Сообщения не подтвердились. Эти учреждения приступили к работе в обычном режиме. Добавим, ужесточена ответственность за ложные звонки с угрозой о минировании. Штраф увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет", - говорится в сообщении.

Отметим, что вчера были эвакуированы Сургутский и районный суды из-за ложной информации о минировании зданий на улицах Юности и Профсоюзов.