13 Июля 2022
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милиция кинологическая служба собака овчарка ищейка (2007) | Фото: Накануне.ru

По Нижневартовску вновь прокатилась волна лжеминирований: эвакуировали соцобъекты

В Нижневартовске неизвестные сообщили о минировании здания администрации, детских садов, больниц. В социальных учреждениях города прошла эвакуация. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, на адреса электронной почты городских учреждений поступили сообщения с угрозой о минировании.

"Сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативные мероприятия в соответствии с установленными алгоритмами действий. В настоящее время основная часть объектов обследована. Сообщения не подтвердились. Эти учреждения приступили к работе в обычном режиме. Добавим, ужесточена ответственность за ложные звонки с угрозой о минировании. Штраф увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет", - говорится в сообщении.

Отметим, что вчера были эвакуированы Сургутский и районный суды из-за ложной информации о минировании зданий на улицах Юности и Профсоюзов.

Теги: лжеминирование, эвакуация, соцобъекты



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