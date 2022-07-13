Декларация ВЭФ: Страны, медлящие с "зеленым переходом", не будут считаться демократическими

Отказ от ископаемого топлива и переход на "зеленую энергетику" является ключом к решению проблемы изменения климата и созданию "устойчивой экономики". Декларация об этом размещена на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

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В ней говорится, что в последние годы угрожающие масштабы приобрели два кризиса - изменение климата и упадок демократии. А отказ от ископаемого топлива будто бы поможет и климат сохранить, и спасти демократию, так как экономика станет "устойчивой".

Документ изобилует лозунгами, постулатами и недоказанными гипотезами. Так, уровень демократии связывается с более активным продвижением "зеленой повестки". То есть демократические страны более активны в этом направлении, а те, кто этого не делает, "менее свободны и более автократичны". Приведен даже график, на котором точками показаны все страны G20 в координатах "уровень свободы - уровень зелености". На нем видная четкая корреляция: чем меньше в них свободы, тем меньше "зелености". Правда, сами уровни свободы и "зелености" заведомо были произвольно назначены таким образом, что эта корреляция в них уже была заложена авторами, придерживающимися этих взглядов.

ВЭФ заявляет, что к 2050 году нужно полностью отказаться от выбросов углерода, поэтому нужно спешить уже сегодня. И тем, кто будет с этим медлить, будет отказано в демократичности. Например, России, которая начала военную спецоперацию на Украине (упоминание, показывающее политический характер, а не экологический смысл декларации).

Еще один призыв - повысить цены на ископаемое топливо, вводить "углеродные налоги". Особая роль в этом принадлежит странам G20.

Документ напоминает идеологическую базу, которая подводится под борьбу с "неправильными" странами, которые медлят с "зеленой энергетикой" и поэтому не будут считаться на Западе демократическими. Упоминание России в этом контексте едва ли случайно.

Многие эксперты считают, что принуждение стран к "зеленой энергетике" означает уничтожение или ослабление их промышленности и экономики. А сама повестка не имеет научного обоснования, так как не доказано, что изменение климата вызвано именно антропогенным фактором.

В прошлом году министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что форсированный переход к "зеленой экономике", которая провозглашается на Западе, несет риск глобального падения доходов людей. И "зеленую повестку" нужно обсуждать аргументированно - "кто и сколько за это заплатит".

На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что последствия санкций побуждают западные страны отказываться от своих экологических убеждений. Она привела ряд "контрреволюционных" решений в них в последние дни. А США вообще пытаются заставить страны Персидского залива нарастить добычу нефти, чтобы снизить цены на бензин в стране.

"Как одни и те же люди могут одновременно заниматься декарбонизацией и наращиванием производства углеводородов?" - вопрошает Захарова.